O que aconteceu com atriz de Vai na Fé e diretor demitido da Globo? Entenda separação turbulenta

Relembre relacionamento entre Priscila Sztejnman, de Vai na Fé, e Vinícius Coimbra

Priscila Sztejnman (35), uma das estrelas de Vai na Fé, confirmou o término de seu casamento com Vinícius Coimbra (52), diretor demitido da Globo. Com uma filha de apenas quatro anos, Rosa, os dois estavam juntos há uma década e oficializaram a união em 2018. Relembre o relacionamento e entenda a separação turbulenta entre o casal.

A atriz de Vai na Fé e Vinícius Coimbra viveram um relacionamento por dez anos até o recente anúncio da separação. Os dois se casaram em setembro de 2018, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia repleta de famosos. A união em matrimônio aconteceu pouco antes dos artistas terem Rosa, única filha do casal, que nasceu no ano seguinte ao casamento.

Durante a gravidez, Priscila Sztejnman já compartilhava seu amor e o do marido pela pequena nas redes sociais. "Nos flagramos fazendo carinho na minha barriga e pensamos como você será. Escuto o seu pai falando com você e vislumbro como será a sua voz. Te olho através de mim e imagino como serão os seus olhos, o seu olhar!", escreveu em uma publicação no Instagram.

Antes do casamento, a atriz de Vai na Fé refletiu sobre a exposição da relação com Vinícius Coimbra na web. "Sou cuidadosa com minha família. Quando mais próxima a pessoa for de mim, mais cuidado terei. Existe uma exposição inevitável e necessária por conta do meu trabalho, mas as pessoas que estão comigo não têm que passar por isso. Por causa da novela, cheguei a 40 mil seguidores. É muita gente! E é minha vida que está ali", contou Priscila Sztejnman em entrevista ao jornal O Globo, em 2016.

