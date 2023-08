Atriz de 'Vai Na Fé' confirma fim de casamento com diretor após escândalo: "É difícil"

Atriz de 'Vai Na Fé', Priscila Sztejnman confirma fim do casamento com o diretor que foi demitido da Globo

Um dos destaques da novela Vai Na Fé, a roteirista e atriz Priscila Sztejnman confirmou que terminou seu casamento com o diretor Vinícius Coimbra. Ele era funcionário da Globo até ser demitido após um processo interno.

Em entrevista ao jornal 'O Globo', ela disse que o processo de término não aconteceu de uma hora para outra e foi difícil e longo - os dois inclusive tem uma filha, Rosa. A pequena hoje está com 4 anos.

“É difícil colocar uma data (para o término), porque há anos acumulávamos crises e fazíamos terapia de casal. Paramos de ter planos, identificação e desejos de vida em comum. E isso é muita coisa”, explica.

Vinícius Coimbra foi demitido pela Globo após ser acusado de assédio moral e racismo nos bastidores da novela “Nos Tempos do Imperador”. Na época, atrizes foram até a cúpula da emissora e denunciaram que recebiam um tratamento diferenciado do diretor.

Priscila Sztejnman também foi questionada pelo jornal sore o caso. “Todas as perspectivas de tudo o que aconteceu nesse processo devem ser avaliadas e validadas. É importante ter uma escuta empática e sensível com relação ao outro, seja quem for”, disse ela ao evitando fazer juízo de valor.

Agora, a atriz disse que está se adaptando à nova rotina. "Sempre gostei de ir ao teatro sozinha, de curtir minha companhia e o meu tempo. Às vezes eu sentia muita falta do silêncio. Vinicius e eu estamos experimentando uma dinâmica que seja a melhor para a Rosa, que é o nosso bem maior”.

