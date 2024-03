Novo galã da Globo, Igor Jansen revela segredo de corpo saradão: 'Não é por estética'

Em entrevista à CARAS Brasil, Igor Jansen comentou sobre a produção de conteúdo mostrando seu lifestyle nas redes sociais

Morando no Rio de Janeiro há alguns meses, Igor Jansen (19) tem aproveitado o clima eterno de verão da cidade para manter o lifestyle saudável em dias. Sempre compartilhando registros ostentando a boa forma, o garoto garante que o visual sarado também faz parte de cuidados com a saúde. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista revelou detalhes de sua rotina de treinos e como faz para manter o físico em forma.

"O lifestyle de esportes e vida saudável sempre fez parte da minha rotina, isso muito por influência dos meus pais. Cresci dessa forma por causa deles, que sempre me incentivaram e tinham uma rotina parecida. Acredito que com o passar do tempo, e o meu amadurecimento, só tenha se intensificado mais", garante.

O artista, que tem se preparado para a estreia da novela No Rancho Fundo, da TV Globo, conta que faz questão de tirar um tempo do seu dia para se dedicar ao esporte. Amante do futevôlei e musculação, ele conta que a prática de esportes é fundamental para se manter bem e ativo.

"Cuidar de mim e do meu corpo não é apenas por questões estéticas. Acredito que quando você passa a praticar esporte, cuidar do seu corpo e alimentação, acaba cuidando de você como um todo. Corpo, mente e espírito são pilares que se complementam, todos precisam estar bem para ter o equilibro", afirma.

Igor completa dizendo que compartilhar registros do seu dia a dia também tem sido importante para incentivar outras pessoas a serem mais cuidadosas com a saúde de seu corpo. "Tento passar tudo isso como forma de influência e motivação, para explicar a importância que é se cuidar. Creio que esse é o verdadeiro motivo de estar mostrando minha rotina, fazendo vídeos motivacionais que ajudem quem está de fora, a entrar nesse mundo", frisa.

COMPETIÇÃO DE FUTEVÔLEI

No último mês, Igor foi destaque na competição de futevôlei LSK Cup, a qual dividiu a quadra ao lado de outros famosos como Bil Araújo e Tati Dias, em São Paulo. O ator não levou a melhor, mas pode relembrar o tempo em que queria ser jogador de futebol.

"O LSK é um campeonato que eu tenho um carinho enorme. É a terceira vez que eu participo, e essa foi mais especial ainda, pois tive a oportunidade de jogar com os melhores do mundo em quadras. Nem sei direito o que eu estava fazendo ali, mas foi um aprendizado absurdo. Em tudo que faço na minha vida, gosto de aperfeiçoar o máximo, me desafiar, e com o esporte não foi diferente, adoro participar de campeonatos e desafios para evoluir cada vez mais. A meta, para o próximo, é conquistar o pódio", conta.

"Esporte sempre esteve presente na minha vida, desde pequeno. Meu primeiro sonho era ser jogador de futebol, então essa paixão pela bola não é de hoje… futevôlei foi uma modalidade que eu me apaixonei recentemente, conheci o esporte e comecei a praticar há 1 ano, e foi um caminho sem volta", finaliza.