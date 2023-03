Noely Lima faz look fofo para a neta, filha de Junior

Esposa de Junior Lima mostra presente que Noely Lima costurou para a neta, Lara: 'Perfeição'

Esposa do cantor Xororó, Noely Lima mostrou que tem jeito para a costura ao fazer um vestido para a sua neta, Lara, de 1 ano, fruto do casamento do filho, Junior Lima, com Monica Benini. Ela costurou um vestido com detalhe em crochê para a neta e a mamãe coruja mostrou o look nas redes sociais.

Monica impressionou seus fãs ao revelar o presente inesquecível que a vovó coruja fez para a sua filha caçula.

“Olha a perfeição desse vestido. Agora vocês acham que foi comprado? Não, foi feito pela vovó Noely. Ela arrasa de avó”, disse ela ao mostrar o vestido.

Vale lembrar que Junior e Monica também são pais de Otto, de 5 anos. Por sua vez, Noely e Xororó também são avós de Theo, fruto do casamento de Sandy com Lucas Lima.

Junior Lima exibe nova foto com os filhos

Há pouco tempo, Junior Lima (38) agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos com os seus filhos, Otto (5) e Lara (1), frutos do casamento com a influenciadora digital Monica Benini (37). Discreto com a vida pessoal, o artista abriu uma exceção desta vez para desejar um feliz início de ano para seus fãs .

Nas fotos, o papai coruja apareceu brincando com as crianças no sofá de casa e esbanjou alegria com o momento especial. Porém, ele tomou o cuidado de preservar os rostos dos filhos, já que preza pela privacidade das crianças durante o crescimento. “Otto e Lara desejam um feliz 2023 pra vocês!”, disse ele na legenda.