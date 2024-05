No Festival de Cannes, Cher faz rara aparição com o namorado em baile de gala

A cantora Cher faz rara aparição ao lado do namorado e marcou presença em evento de gala ligado ao Festival nesta quinta-feira, 23

A cantora Cher faz rara aparição com o namorado, o produtor musical Alexander Edwards. Os dois apareceram apaixonados no baile beneficente oferecido pela amfAR. Nesta quinta-feira, 23, o casal foi clicado ao lado da atriz Demi Moore e também de Kevin Robert Frost, que é o CEO da amfAR.

Cher e o produtor musical assumiram o relacionamento em 2022. Os dois se conheceram durante a Paris Fashion Week e foram clicados juntos logo nos meses seguintes. No ano passado, ela chegou a publicar uma foto ao lado do produtor.

A amfAR, Fundação para a Pesquisa da AIDS, é apoiada por várias celebridades e costuma organizar eventos anualmente para arrecadar fundos que são usados em ações sociais e pesquisas de novos medicamentos.

Em entrevista recente, a cantora surpreendeu ao dar uma resposta inusitada sobre o motivo pelo qual se relaciona com homens mais jovens que ela. Em participação do The Jennifer Hudson Show, Cher revelou que era muito tímida quando era mais jovem e chegou até mesmo a recusar um encontro com o Rei do Rock, Elvis Presley. No entanto, a musa deu outro motivo bem-humorado para a sua opção por caras novinhos.

"Sou extremamente tímida quando não estou trabalhando. E a razão pela qual saio com homens mais jovens é porque os da minha idade ou mais velhos - bem, agora todos eles estão mortos - mas antes, eles sempre ficavam muito assustados ao falar comigo. Os homens mais jovens eram os únicos que...", revelou Cher.

Na ocasião, ela ainda contou o motivo de ter recusado a se encontrar com Elvis. "Eu estava nervosa com as pessoas ao redor dele. Não que fossem pessoas ruins, eu só estava nervosa por causa da reputação dele", contou Cher.

O casal assumiu o relacionamento após a cantora postar uma foto do rosto do novo amor, ela escreveu seu nome com um emoji de coração no Twitter, confira o post: