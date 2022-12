No chão, Ivete Sangalo aprende coreografia com MC Rebecca, que exalta: ''Você é luz!''

Na Farofa da GKay, MC Rebecca ensina coreografia de seu hit 'Deslizo e Jogo' para Ivete Sangalo e se derrete pela cantora

A cantora Ivete Sangalo (50) divertiu os seguidores nas redes sociais ao compartilhar um registro durante sua participação na Farofa da GKay!

No vídeo, publicado em sua conta no Instagram, a artista apareceu aprendendo a coreografia da música Deslizo e Jogo, de MC Rebecca (24).

Ao lado da funkeira, a famosa arrasou ao ir até o chão para fazer os movimentos da dança e brincou mostrando a expectativa e realidade ao colocar um efeito de bomba quando empina o bumbum, arrancando risadas dos fãs.

"@rebecca chega aqui mulher!", escreveu Ivete ao legendar a publicação.

Nos comentários, Rebecca exaltou a artista. "Ivete você é luz, primeira vez que assisti seu show, e assim... Fiquei tão impactada que não conseguia parar de chorar, eu amei tudo!!! Sua entrada no início do show, cantou, dançou, se jogou no chão, entregou performace, interagiu com todos que estava no palco, ballet impecável, banda, arranjos e breakdown, enfim, Veveta é tudo! Esperei 24 anos pra assistir seu show!! Eu não consegui ficar parada no seu show! Obrigada a todos os envolvidos que me ajudaram a chegar no camarim, e obrigada por me receber tão bem no seu camarim! Que Deus continue te abençoando e sua família também @gessicakayane obrigada amiga foi tudo inesquecível", agradeceu ainda a GKay.

"Mandou muito", elogiou Nanda Costa. "Hahahahahah você entregou tudo mainha", destacou um seguidor. "Ivete, entenda: você é absolutamente tudo", disse outra. "Amando essa inclusão digital memeira da Veveta", celebrou mais um.

Confira Ivete Sangalo dançando com MC Rebecca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ivete Sangalo dá conselhos sobre maternidade para Viih Tube

A ex-BBB Viih Tube (22) se encantou com a cantora Ivete Sangalo depois de acompanhar um show dela e receber conselhos sobre a maternidade logo após. Ela e o pai de Lua, Eliezer, foram presenteados com a maestria de Vevete, que tem três filhos, incluindo gêmeos.

Em uma foto com os novos papais e a cantora, Viih rasgou elogios. "Gente, essa mulher simplesmente é uma das artistas mais humildes que já conheci, uma pessoa simples. Ela é de verdade, merece cada bênção na vida dela", começou ela.

