Ivete Sangalo dá conselhos sobre maternidade para Viih Tube após show

Cantora Ivete Sangalo também brincou com Viih Tube e Eliezer no palco da 'Farofa da Gkay'

A ex-BBB Viih Tube se encantou com a cantora Ivete Sangalo depois de acompanhar um show dela e receber conselhos sobre a maternidade logo após. Ela e o pai de Lua, Eliezer, foram presenteados com a maestria de Vevete, que tem três filhos, incluindo gêmeos.

Em uma foto com os novos papais e a cantora, Viih rasgou elogios. "Gente, essa mulher simplesmente é uma das artistas mais humildes que já conheci, uma pessoa simples. Ela é de verdade, merece cada bênção na vida dela", começou ela.

Ela então contou a experiência que teve com a cantora, atenciosa mesmo cansada. "Ela simplesmente parou por uns 30 minutos pós show, cansada, para aconselhar a gente com a nossa primeira filha. Ela foi perfeita, e saiba que nunca vou esquecer de nenhuma palavra, @ivetesangalo", escreveu a loira.

Durante o show, a cantora chegou a fazer brincadeiras afiadas com os dois. Falando com a ex-BBB, Sangalo olhou para a barriga dela no palco e disse: “Agora diga que não fud*u. Isso aqui é a maior prova que a pessoa fud*u. É ou não?”, se referindo ao ato sexual que deu origem ao bebê.

Ela ainda brincou com a ex-fama de pegador de Eliezer. “Você, você tem probleminha. Manda amarrar esse homem, viu Gkay. Piroc* maluca”, brincou.

Confira o encontro de Viih Tube e Eliezer com Ivete Sangalo: