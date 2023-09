Zilu Godoi está de volta ao Brasil e acompanha filha Wanessa Camargo em show: 'Depois de 3 anos'

Wanessa Camargo falou sobre a importância de receber a mãe, Zilu Godoi, em show e se declarou para empresária

Zilu Godoi está no Brasil e aproveitou para prestigiar o show da filha Wanessa Camargo em Sorocaba, no interior de São Paulo, no último fim de semana. Em seu perfil no Instagram, a empresária compartilhou uma foto com a primogênita nos bastidores do evento.

"Ainda sobre o show de ontem em Sorocaba, da minha princesa Wanessa. Depois de três anos sem ver o show dela, foi uma noite de emoção e a certeza de dever cumprido", disse a influenciadora. Nos comentários, a cantora retribuiu o carinho.

"Mãezinha, quando você está comigo eu me sinto capaz de tudo! Que energia, que força e amor sem igual! Gratidão por ser sua filha. Te amo", declarou-se a artista. Camilla Camargo reagiu ao registro da dupla. "Amo tanto", falou a atriz.

Zilu Godoi dá pontapé em nova profissão

Recentemente, Zilu se lançou em uma nova profissão: ela agora está atuando como coach em eventos nos Estados Unidos, onde mora atualmente. Por lá, a empresária já falou sobre superação e resiliência usando a história de a própria vida com exemplo.

Além relembrar o término turbulento com Zezé Di Camargo, Zilu contou como se apaixonou pelo novo namorado, Antonio Casagrande, e descreveu a vida fora em outro país. A influenciadora, inclusive, a avaliou o fato de ser uma referência para muitas mulheres.

"Sim, é verdade que há momentos difíceis, mas acreditem, é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força interior. Eu quis dar essa palestra para mostrar a todos vocês que não importa quão difíceis sejam as situações, sempre há uma maneira de seguir em frente", declarou.

Parceria com Marlene Mattos

Zilu reatou a parceria com Marlene Mattos e planeja viajar pelo Brasil, ministrando palestras de superação, dirigida pela antiga diretora de Xuxa Meneghel.

"Estou com um projeto bem grande no Brasil, de fazer dez palestras com a Marlene Mattos. Já está tudo pronto, vou para casa dela, ficar uma semana com ela", adiantou em entevista para o canal do YouTube de Patricia Maldonado, "Família Muda Tudo".