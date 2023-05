Wanessa Camargo desabafa sobre luta contra crises: 'Foi horrível'

Wanessa Camargo abre o coração ao falar sobre suas crises de ansiedade e depressão

A cantora Wanessa Camargo (40) desabafou sobre como enfrentou as crises de ansiedade e depressão ao longo de sua vida. Em participação no podcast PodDelas, a artista contou que foi diagnosticada com o distúrbio mental quando tinha cerca de 21 anos e descobriu que as crises vieram por causa do que ela pensava sobre si.

"Foi horrível", disse ela, e completou: "Fui ao médico, ele fez um check-up geral. Foi tão difícil acreditar que aquilo tudo sentido não era real, era uma construção que eu estava fazendo comigo mesma. Ia depender de uma coisa mais difícil ainda, de mim mesma".

Então, ela contou que teve várias crises durante a pandemia ao pegar resfriados e acreditar que poderia ser Covid-19. "Cada um tem o seu gatilho. Eu entendendo os meus, eu evito que eles não aconteçam. Teve uma semana, que tive todo dia, tive que me afastar dos meus filhos. Fui para um retiro, aí fui com calma voltando a mim", afirmou.

Invasão na fazenda de Wanessa

A cantora Wanessa Camargo (40) surpreendeu ao contar que a fazenda de sua família foi invadida por fãs dela. Em participação no podcast Poddelas, ela contou que os fãs foram vistos acampados no campo e deixaram todos preocupados com a situação antes de descobrirem que eram admiradores.

"Tinha uma galera acampada dentro da fazenda, no meio do pasto. E a gente [pensou] que podia ser invasão, podia ser bandido... Era o meu fã clube de Brasília, bonitinhos. Aí tive que tirar a queixa, porque não me pediram 'oi, com com licença'. Eles entraram. Olha que perigo! Já pensou se de repente acontece alguma coisa... Não sei", disse ela.

Então, ela contou que não defende esse tipo de situação com os fãs. "Eu falo para eles: eu não gosto de fanatismo, isso me apavora. Então toda vez que começa a sair do ponto, isso já aconteceu umas quatro vezes na minha vida, eu vou lá no particular e falo: Você está me assustando. E aí? Vai manter a linha pra gente poder ter uma relação ou vou ter que me afastar de você e vou impedir que [você] esteja perto de mim?'", contou.