Zilu Godoi faz comunicado importante aos seguidores e pede: 'Abençoa'. Entenda!

Zilu Camargo contou para os seguidores que estava de viagem marcada e revelou o destino

Zilu Godoi usou as redes sociais para avisar aos seguidores que em breve estará no Brasil. Em seu perfil no Instagram, a empresária compartilhou uma foto em que aparece toda produzida, com um look social composto por três peças, e escreveu:

"Plena e feliz. Daqui a pouco com minha família. De volta no Brasil. Senhor abençoa a minha viagem! Amém". Em outro registro, Zilu surge dentro do avião fazendo uma selfie. "Partiu, Brasil", legendou.

Zilu Camargo viajou para o Brasil e deixou um recado nas redes sociais (Foto: Reprodução Instagram)

Atualmente, Zilu mora em Orlando, nos Estados Unidos. A influenciadora trocou o apartamento onde vivia em Miami, desde que se separou de Zezé Di Camargo, hoje ao lado da jornalista Graciele Lacerda, por uma mansão na Flórida. "Vem, vem, vem", reagiu Camilla Camargo, uma das filhas da socialite, nos comentários da publicação.

Internautas elogiam visual de Zilu Godoi

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza de Zilu. "Mulher do céu, tu fica linda com esse tipos de roupas. Muito chique", afirmou uma. "Elegância é seu sobrenome", destacou outra. "Você é exemplo de superação. Deus abençoe a sua viagem", desejou uma terceira. "Que maravilha! Feliz chegada", acrescentou um. "Ter classe é outro nível. Está é a sua paleta de cores. Ficou divina", apontou uma. "Linda e elegante! Sucesso! Brilhe cada vez mais", completou um usuário.

Zilu Godoi decide se arriscar como coach

Em recente palestra nos EUA, Zilu falou sobre a importância de compartilhar seus aprendizados de superação.

"É verdade que há momentos difíceis, mas acreditem, é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força interior. Eu quis dar essa palestra para mostrar a todos vocês que não importa quão difíceis sejam as situações, sempre há uma maneira de seguir em frente", declarou a namorada do empresário, Antonio Casagrande, para os participantes.