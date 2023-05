Nívea Stelmann e Mario Frias celebram formatura do filho nos Estados Unidos

Atriz Nívea Stelmann se derrete na formatura do filho mais velho, Miguel, fruto do antigo relacionamento com Mario Frias

A atriz Nívea Stelmann (49) se reuniu com seu ex-marido, o apresentador e político Mario Frias (51), para celebrar uma ocasião especial na manhã desta quinta-feira, 18. É que o filho do casal, Miguel Stelmann Frias (18), se formou no ensino médio nos Estados Unidos, onde mora com a mãe, que registrou toda a cerimônia em seu perfil oficial do Instagram.

Com um álbum de fotos em família, Nívea se derreteu pela conquista do primogênito. A atriz elegeu um clique em que aparece ao lado do menino e do ex-marido como capa da publicação, além disso, ela adicionou diversos registros da formatura, incluindo alguns vídeos de Miguel recebendo o seu diploma e sendo ovacionado pelos familíares.

“Graduação do nosso filho! Que orgulho! Delícia ter toda família reunida”, Nívea legendou a publicação e agradeceu a presença de todos que participaram da celebração. Nos comentários, alguns fãs demonstraram surpresa: “Descobrindo hoje que a Nívea Stelmann tem um filho com Mario Frias”, uma seguidora se chocou com o casal, que se separou em 2005.

Outros admiradores da atriz também apontaram a semelhança entre pai e filho, além de parabenizar a conquista do menino: “Carregamos 9 meses para nascer a cara do pai”, brincou uma seguidora. “Parabéns para o seu filho lindo, Miguel”, elogiou outra admiradora. “Eu dormi todo esse tempo pra ele já tá se formando?!”, brincou mais uma.

Nívea Stelmann anuncia ida do filho para a faculdade:

Na semana passada, Nívea Stelmann surpreendeu os fãs ao contar que seu filho mais velho, Miguel, fruto do antigo relacionamento com Mário Frias, já vai para a faculdade. Antes mesmo de sua graduação, ele já estava pronto para universidade: “Último dia de aula de uma etapa muito linda da vida. Partiu faculdade. Felicidades meu filho. Te amo muito”, ela contou em suas redes sociais.