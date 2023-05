Ele cresceu! Nívea Stelmann anuncia ida do filho para a faculdade

Filho de Nívea Stelmann e Mario Frias, Miguel se forma na escola e anuncia ida para a faculdade

A atriz Nívea Stelmann surpreendeu os fãs ao contar que seu filho mais velho, Miguel, fruto do antigo relacionamento com Mario Frias, já vai para a faculdade. Com 18 anos de idade, o rapaz se formou no ensino médio e está a um passo da universidade.

Nesta sexta-feira, 12, ele comemorou a sua formatura com os colegas da escola e a mamãe coruja registrou o momento nas redes sociais. “Último dia de aula de uma etapa muito linda da vida. Partiu faculdade. Felicidades meu filho. Te amo muito”, disse ela na legenda.

Miguel completou seu aniversário de 18 anos em setembro de 2022 e ganhou uma festa com a família. Ele teve a comemoração com o tema de futebol e a mãe mostrou as fotos nas redes sociais.

Nivea Stelmann abre o jogo sobre o motivo que a levou deixar o Brasil para viver nos EUA

Segundo Nivea, a ideia de morar nos Estados Unidos partiu dela mesma. "A ideia partiu de mim. Eu tinha uma carreira sólida, estabilizada. O que me levou a trocar o Brasil pelos Estados Unidos foi a violência. Orlando foi a cidade que escolhi para morar, e não Hollywood ou Los Angeles", disse ela.

"Não queria continuar minha carreira como atriz aqui. Já vim sabendo que aqui eu teria que mudar meu chip, que teria que me reinventar e que aqui em Orlando não tem novela. Não queria mais recomeçar, e escrevi na minha carta para o green card que eu seria digital influencer e, como era uma atriz conhecida no Brasil, iria divulgar o nome dos Estados Unidos da melhor forma. Não pretendo voltar (para o Brasil). Refiz minha vida aqui e aqui pretendo morrer. Me encontrei aqui", afirmou.