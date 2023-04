Nicole Bahls surge com o pé engessado e fala sobre recuperação após ser operada

A modelo Nicole Bahls precisou ser operada após sofrer uma queda na última semana, e tranquilizou seus seguidores

Nicole Bahls (37) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para tranquilizar seus seguidores após precisar passar por uma cirurgia. Ela sofreu uma queda no Navio da Xuxa, ao pisar em falso com uma sandália de salto alto.

Em seu perfil no Instagram, a modelo publicou uma foto em que aparece toda produzida, usando um vestido estampado, e mostrou que estava com gesso até o joelho. A artista aproveitou para deixar uma mensagem motivacional para os seguidores.

"Que as dificuldades da vida nunca sejam maiores que a determinação de ser feliz!", disse ela, que em seguida agradeceu as mensagens de carinho. "Operação foi maravilhosa. Já já estou caminhando de volta pra encontrar vocês. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho", completou.

Depois, nos Stories do Instagram, Nicole falou sobre sua recuperação. "Estou sumidinha, mas estava fazendo meu treinamento, quietinha, porque somos guerreiras, não herdeiras... Agora tenho que ficar 30 dias sem pisar no chão. Daqui uns 10 dias eu já vou tirar os pontos e 60 dias pra voltar a colocar salto, andar normalmente... Mas já está tudo bem", tranquilizou.

Ela ainda contou que mesmo com o pé engessado está trabalhando. "A cadeira está rodando, mas os boletos estão rodando igual. Estou adaptando algumas coisas para o digital para conseguir trabalhar de casa. Enquanto os braços tiverem como movimentar a cadeira, bora agir, e a boca tiver falando, bora gravar", disse a modelo.

