Neymar Pai deixa de seguir a namorada no Instagram e ela faz post enigmático

O que aconteceu? Neymar Pai e a namorada, Mariane Bernardi, pararam de se seguir nas redes sociais após passarem o Natal em família

Uma atitude de Neymar Pai e da namorada, Mariane Bernardi, chamou a atenção dos internautas nesta semana. De acordo com o Jornal Extra, eles pararam se seguir no Instagram e ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Porém, Mariane fez um post enigmático em seu perfil, que vem sendo apontado como uma indireta. De acordo com o jornal, o texto que ela compartilhou dizia: “Imagine que uma cobra te picou e ao invés de tentar se livrar do veneno, você resolve correr atrás da cobra para tentar descobrir porque ela faz isso e tenta convencê-la de que você não merecia aquilo enquanto o veneno age e te mata lentamente. Esse texto não é sobre cobras”.

Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre o assunto ou o status do relacionamento. Neymar Pai e Mariane estão juntos há cerca de dois anos e são discretos com o relacionamento, já que fizeram poucas aparições juntos em público.

Inclusive, eles passaram o Natal em família. Ela levou seus filhos para passarem a data festiva ao lado dos herdeiros do empresário em uma festa organizada pelo jogador de futebol Neymar Jr.

Neymar Jr já revelou como é sua relação com o pai

Recentemente, Neymar Jr falou sobre a sua relação com o pai, Neymar Pai, ao longo dos anos. "Acho que [a relação com] meu pai sempre foi muito misturada. Antigamente, a gente tinha mais uma relação entre pai e filho. Hoje, acho que se distanciou um pouco mais. A gente conversa ainda, óbvio. Mas é mais profissional. Meu pai me ensinou praticamente tudo. Sempre cuidou de mim, 24 horas. Chega um momento que você não quer mais tanto aquilo, você acaba perdendo o pai", contou Neymar Jr. no documentário Neymar - O Caos Perfeito, lançado em 2022.

"A nossa amizade é muito forte. A gente criou um laço muito grande desde que eu era pequeno e acho que é por isso que nos damos muito bem. Por isso, também, eu confio nele 100% e deixo ele tomar conta da minha carreira fora dos gramados. Isso me ajudou a focar no futebol e a não me preocupar muito com marketing e essas coisas", acrescentou o jogador de futebol sobre a relação com o pai.