Neymar Jr. conhece Kanye West durante treino do Paris Saint-Germain e tieta o rapper: ''Lenda''

Jogador de futebol Neymar Jr. registrou encontro com o rapper Kanye West e presenteou o americano com camisa do PSG

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 10h57

Neymar Jr. encontra Kanye West em treino do Paris Saint-Germain - Reprodução/Instagram