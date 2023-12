Neymar Jr aproveita dia delicioso de piscina com família e amigos

Ao lado de sua família e amigos, Neymar Jr curte dia de folga e aproveita um mergulho delicioso na piscina; confira os registros!

Em clima de fim de ano, o jogador de futebol Neymar Jr aproveitou um bom dia de sol para curtir na piscina com sua família e amigos. Nesta sexta-feira, 22, o craque do Al-Hilal posou para suas redes sociais e encantou com o clique do dia delicioso.

Na foto, compartilhada em seu perfil oficial do Instagram, o atleta posou com seu filho Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas. O herdeiro está passando um tempo no Brasil com a família de sua mãe e aproveitou para curtir um pouco mais com seu pai, que também está no país, uma vez que ele está afastado dos campos devido a uma fratura no joelho.

Neymar também apareceu ao lado de alguns amigos, que pularam na água para se refrescar com ele. Entre eles estava Cris Guedes, pai de sua afilhada Antonella, que também curtiu o dia de piscina com o padrinho.

Nos comentários, seus seguidores elogiaram o clique e rasgaram elogios para o lindo registro. "Hahahahah a carinha dela está muito boa nessa fotoooo", disse a influenciadora Bianca Coimbra, mãe de Antonella. "Family tio Ney", disparou um fã. "Linda foto!!!", escreveu outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

