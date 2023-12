Mavie rouba a cena em novas fotos com a mãe, Bruna Biancardi

Ex-namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi explode o fofurômetro ao aparecer com Mavie no colo em novas fotos na casa da família

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores nesta quinta-feira, 21, ao mostrar novas fotos com sua filha, Mavie, fruto do antigo relacionamento com Neymar Jr. Ela e a herdeira apareceram com looks vermelhos enquanto admiravam a árvore de Natal da casa da família.

Nas imagens, Mavie surgiu encantada com o brilho da decoração natalina e mostrou toda a sua fofura ao exibir o quanto já cresceu em seus primeiros meses de vida.

Nos comentários do post, os fãs fizeram elogios. “Perfeitas”, afirmou outro. “Coisa linda”, declarou mais um. “Quem aguenta essa mocinha toda natalina!”, escreveu um seguidor.

Nesta semana, Bruna Biancardi rebateu as críticas que recebeu ao mostrar as várias vezes que a filha acordou de madrugada. “Pior é não dormir direito e ainda acordar lendo mensagens de gente amarga. Se ela fosse CLT, ainda ia acordar cedo e trabalhar. Mas ela pode dormir o dia inteiro. Eu já fui CLT. E se eu fosse CLT, eu tinha uns três ou quatro meses de licença-maternidade, o que não é o caso. Eu estou trabalhando desde a primeira semana que eu tive a Mavie. Até as meninas que trabalham comigo já sugeriram várias vezes, vamos pegar um mês para você ficar sem ter as publicidades, e eu não topei. Eu consigo conciliar e a gente tem alguns contratos fixos, eu fiz questão de fazer. Parem de ser amargas”, afirmou nos stories do Instagram.

View this post on Instagram A post shared by BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi impressiona ao mostrar a cor dos olhos de Mavie:

Na última quarta-feira, 12, foi a vez de Bruna Biancardi provar que é uma mãe coruja. A influenciadora digital encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto da filha em suas redes sociais. Mas um detalhe acabou roubando a cena: a cor dos olhos da pequena. No registro, foi possível notar que a menina puxou algumas características do pai.

Através dos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou uma foto de pertinho do rosto da bebê, enquanto ela era iluminada pela luz do sol. A boa iluminação evidenciou os olhos azuis acinzentados da pequena e derreteram o coração dos seguidores de sua mãe; confira o registro fofíssimo de pertinho.