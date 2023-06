Neymar deixa de seguir a cunhada nas redes sociais após ser exposto

Neymar deixa de seguir a irmã de Bruna Biancardi nas redes ao se sentir ofendido com desabafo de Bianca Biancardi

Bianca Biancardi e Neymar incendiaram as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 30. É que os internautas notaram que o namorado de Bruna Biancardi, deu "unfollow" na cunhada em seu perfil no Instagram.

A confusão em família se desdobrou em um novo capítulo, após a irmã da influencer detonar abertamente o comportamento do jogador em um textão publicado em seus Stories. Cansada da postura infantil de Neymar diante das sucessivas acusações de traição, Bianca saiu em defesa da irmã, que está grávida da primeira filha do casal, Mavie.

"Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", disparou Bianca em seu Instagram.

"Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos 'cristãos', que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem", afirmou a nutricionista.

"Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz", prosseguiu.

Por fim, completou:"Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era para ser o mais feliz de sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento. A decisão e escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui! Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral".

Mais uma? Modelo espanhola expõe flertes de Neymar Jr.

Mais cedo, mais uma suposta traição de Neymar Jr. veio à tona. Desta vez a modelo espanhola, Sephora Maria Noori, expôs algumas conversas que diz ter tido com o atleta. Além de alegar ter recebido mensagens no Instagram, a influenciadora contou que bateu um papo com ele em um aplicativo.

Diante das exposições diárias de várias pessoas, Neymar Jr. até debochou em seu Twitter, dando risada da situação pela qual está passando desde que Fernanda Campos veio a público contar que o encontrou um dia antes do Dia dos Namorados.