Neymar coloca o treino em dia ao lado de Gabriel Medina

Jogador de futebol Neymar Jr. passa o dia ao lado do amigo, Gabriel Medina, e aproveita para treinar

Na tarde desta sexta-feira, 16, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., aproveitou os momentos de descanso no Brasil, para treinar ao lado de alguns amigos, incluindo o surfista multicampeão Gabriel Medina.

Através de suas redes sociais, o atleta apareceu em imagens treinando em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, onde tem uma mansão, ao lado de seus parças e do surfista. No vídeo, compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, Ney faz exercícios no chão e dentro de uma quadra de vôlei de praia. O grupo de amigos ainda aproveitou para andar de bicicleta e fazer musculação.

“Dia de treinamento”, escreveu o jogador de futebol, na legenda da postagem. Ney ainda mostrou uma fotinho de todos juntos ao final do treino. Neymar e Medina são amigos há muito tempo e sempre estão juntos ao redor do mundo.

Neymar Jr é um jogador de futebol brasileiro de 31 anos de idade. Começou sua carreira no Santos, tendo conquistado alguns títulos importantes, como a Copa Conmebol Libertadores. Vendido para o Barcelona, virou ídolo do futebol mundial no clube espanhol, tendo conquistado títulos da liga local e Champions League. Atualmente, está no Paris Saint-Germain, onde é odiado pelos próprios torcedores.

Mágoa? Irmã de Neymar revela bastidores da relação com Marquezine: "Nunca fez"

E por falar em Neymar, a irmã do craque, Rafaella Santos, fez elogios para Bruna Marquezine, que durante muitos anos foi namorada de seu irmão Neymar Jr. Ela foi questionada sobre sua relação com a atriz e surpreendeu em suas palavras.

"Não tenho nada conta, é uma menina do coração gigante. Acho ela espetacular, acho ela muito linda, tem uma família incrível", disse a influenciadora durante participação no 'Podcats' transmitido na noite desta quinta-feira, 15. Em tom de desabafo, ela disse que as duas nunca tiveram qualquer problema nos bastidores. "O tempo que a gente passou juntos foi incrível. Não tenho mágoa, não tem raiva, nada. Ela nunca me fez nada", garantiu.