Neymar chama atenção ao surgir com relógio caríssimo; saiba o preço

O jogador de futebol Neymar Jr chamou a atenção ao surgir nas redes sociais usando um relógio de marca com um valor surpreendente

NeymarJr, que está se recuperação da cirurgia que realizou no joelho esquerdo em novembro do ano passado, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta última quinta-feira, 7, ao surgir usando um relógio caríssimo.

Na foto publicada nos Stories do Instagram, o jogador de futebol aparace com o acessório da marca Jacob & Co. Casino Tourbillon, avaliado em 280 mil dólares, aproximadamente R$ 1,3 milhão. O modelo, protegido por um cristal de safira e com acabamento polido em ouro rosa 18 quilates, conta com um jogo de roleta. Além disso, a peça é rara, já que foram produzidas apenas 101 unidades.

Vale lembrar que Neymar, que é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Mavie, de cinco meses, da relação com a influencer Bruna Biancardi, adora jogos de cassino, e o mais praticado por ele é o poker. O atleta, inclusive, participa constantemente de torneios da modalidade e sempre compartilha suas vitórias com os fãs das redes sociais.

Confira:

Neymar com relógio luxuoso - Reprodução/Instagram

Relógio Jacob & Co. Casino Tourbillon - Reprodução/Jacob & Co.

Neymar Jr dá banho na filha caçula, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr reencontrou a filha caçula, Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi. A menina voltou há poucos dias de uma viagem com a mãe para a Espanha e já foi se divertir com o pai coruja.

Na noite desta última quinta-feira, 7, o atleta foi o responsável por dar banho na herdeira em um chuveiro de casa e compartilhou o momento com os fãs. Ele apareceu todo atencioso enquanto higienizava a bebê em seu colo. Depois, ele ainda mostrou que a menina foi levada até ele antes de dormir. "Veio me dar um beijo de boa sorte e foi dormir", disse ele. Confira as publicações!