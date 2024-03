Neymar Jr dá banho na filha caçula, Mavie, encanta os fãs com a foto

Paizão! O jogador de futebol Neymar Jr reencontrou a filha caçula, Mavie, e mostrou fotos de momentos descontraídos com a menina

O jogador de futebol Neymar Jr reencontrou a filha caçula, Mavie, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi. A menina voltou há poucos dias de uma viagem com a mãe para a Espanha e já foi se divertir com o pai coruja.

Na noite de quinta-feira, 7, o atleta foi o responsável por dar banho na herdeira em um chuveiro de casa e compartilhou o momento com os fãs. Ele apareceu todo atencioso enquanto higienizava a bebê em seu colo.

Logo depois, ele estava no computador quando a menina foi levada até ele antes de dormir. De pijama, ela se divertiu com o pai antes de ir para a cama. “Veio me dar um beijo de boa sorte e foi dormir”, disse ele.

Neymar e Bruna estão separados há alguns meses, mas mantém uma boa relação em prol da filha. Mavie mora com a mãe, já que o jogador se divide entre o Brasil e a Arábia Saudita, onde joga por um time local.

Mavie completou 5 meses de vida nesta semana

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, esbanjou fofura ao aparecer em uma foto inédita no feed do Instagram da mãe coruja. A menina apareceu com um look em tons de bege e no maior estilo de princesinha.

A garotinha posou com um macacão, meias de cano alto, sapatos com laço e um laço no cabelo. Na legenda, Bruna se derreteu pela filha.

“Feliz 5 meses para a minha melhor amiga. Amor da minha vida”, disse ela. Mavie nasceu no dia 6 de outubro de 2023.