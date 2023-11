Neymar realiza tratamento doloroso para se recuperar de lesão no joelho

O jogador Neymar Jr está em tratamento após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. O atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior

Neymar Jr divulgou nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 24, um vídeo mostrando um pouco do tratamento de recuperação da cirurgia que realizou no joelho esquerdo no começo do mês. O jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, durante o jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026.

O ataque foi filmado enquanto realizava os exercícios de fisioterapia, e em vários momentos, ele mostrava que estava sentindo muito dor ao realizar os movimentos. "Volta, pelo amor de Deus", disse o atleta. "Dói muito", confessou. Ao compartilhar a gravação no feed do Instagram, Neymar escreveu: "Tudo passa".

Os amigos e fãs deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Força, irmão", disse o jogador Vinícius Jr. "Boa recuperação, bravo", escreveu MC Guimê. "Boa recuperação", desejou um seguidor. "Força, vai valer a pena, Deus é contigo", comentou mais um.

A cirurgia do jogador foi realizada pelo médico da seleção brasileira e do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar. O tempo previsto de recuperação é de seis a oito meses, com isso, ele deve retornar aos gramados apenas no meio do ano que vem.

Confira o vídeo:

Neymar encanta seguidores com novas fotos de Mavie

Na última terça-feira, 21, Neymar, de 31 anos, compartilhou com seguidores alguns cliques fofos com a filha Mavie, de um mês. A bebê, que é fruto do relacionamento do astro do futebol com a influenciadora Bruna Biancardi, encantou seguidores do pai e ganhou milhares de curtidas pelos cliques.

A pequena aparece despertando e mostrando a língua, no colo do pai, que fez uma careta. Atualmente, o jogador de futebol tem compartilhado alguns cliques fofos e engraçados da bebê em momentos do cotidiano enquanto o craque está se recuperando de uma lesão grave. Veja as fotos!