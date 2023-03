Negra Li encontra sobrinha desaparecida após uma visão: ''Fui guiada''

Cantora Negra Li revela que conseguiu encontrar a sobrinha que estava desaparecida após ter uma visão e agradece apoio dos seguidores

A cantora Negra Li (43) usou as redes sociais no domingo, 19, para contar que finalmente conseguiu encontrar a sobrinha que estava desaparecida.

Nos stories de seu Instagram, após ter pedido ajuda aos seguidores para encontrar Maísa, a artista compartilhou uma mensagem destacando a importância de cuidarmos de nossa saúde mental e revelou que foi uma visão que mostrou à família onde a sobrinha estava.

"Encontrei a minha sobrinha! Não tenho palavras pra agradecer a Deus que mostrou pro meu irmão através de uma oração o lugar onde minha sobrinha estava. Saí de casa e fui guiada por uma visão. De alguma forma eu sabia que ia encontrá-la. E assim aconteceu", começou escrevendo.

"Ao me deparar com ela, foi um misto de sentimentos. Um alívio e muita gratidão a Deus por nos livrar do pior. Ela foi forte e venceu a depressão, mais uma vez. Mais um dia, mais uma vitória, e assim segue", detalhou Negra.

Ao finalizar, a famosa fez questão de agradecer aos fãs pela mobilização e falou, mais uma vez, sobre a depressão. "Depressão é sério! Se cuidem e muito obrigada a todos que se mobilizaram e me mandaram mensagem oferecendo apoio!", disse ainda.

Confira a publicação de Negra Li sobre a sobrinha:

