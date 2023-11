Nathalia Morais: quem é a atriz da Globo que teria dado um fora em Neymar

Saiba quem é a atriz da Globo que teria dado um fora em Neymar; situação irritou o craque em festa que aconteceu neste final de semana

O craque Neymar Jr passou por uma situação incomum neste final de semana. É que ele teria sido surpreendido por um "toco" de uma atriz emergente da Globo. Convidada de uma festa em sua mansão, ela teria se recusado a ficar com o craque.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o craque teria dado em cima da atriz influenciadora Nathalia Morais. Ela ficou por trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, ambas produções do Globoplay.

Quem é Nathalia Morais?

A jovem é uma das estrelas em ascensão na teledramaturgia. Além dos papeis nas produções do Globoplay, Nathalia Morais também é modelo e embaixadora de marcas de beleza. Com mais de 100 mil seguidores, ela já é seguida por outros famosos.

Entre os artistas que acompanham a musa estão nomes como o cantor Belo, os atores Ícaro Silva e Marcelo MelloJr e as atrizes Clara Moneke e Roberta Rodrigues. Ela também costuma compartilhar fotos e vídeos usando looks poderosos e produções arrasadoras.

Neymar teria se "irritado" com fora

Ao contrário de outras mulheres que estavam no local, ela não deu a mínima para o jogador e chegou a ser "marrenta" com os convidados. Em um dos momentos, o craque teria reclamado da postura da atriz. “Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse o atleta. O relato também foi publicado pela colunista.

Vale lembrar que Neymar Jr. está passando uma temporada na mansão de Mangaratiba, no litoral fluminense. Ele está se recuperando da cirurgia que fez após ser detectada uma das mais graves lesões de sua carreira.

Recentemente, o craque e Bruna Biancardipassaram um final juntinhos na mesma mansão, o que levantou a possibilidade de que os dois tivessem reatado o relacionamento. Outros casais de amigos também estiveram por lá, mostrando que o clima era de tranquilidade e romance. Ainda de acordo com o jornal, os solteiros não foram convidados para o feriadão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por nathalia morais (@nathaliamoris)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por nathalia morais (@nathaliamoris)