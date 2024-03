Natalie Portman se separa de forma discreta de Benjamin Millepied

Acabou! Natalie Portman e Benjamin Millepied finalizam o divórcio após separação em segredo

A atriz Natalie Portman já é uma mulher divorciada. Ela finalizou o seu processo de divórcio de Benjamin Millepied após uma separação secreta, informou o site da revista People.

Os dois se separaram em 2023, mas não revelaram o término do casamento publicamente. A notícia só veio à público agora, quando eles encerraram o divórcio.

O pedido de separação foi oficializado na justiça em julho de 2023 e foi encerrado em fevereiro. Eles se divorciaram na França após 11 anos de casamento e dois filhos: Aleph, de 12 anos, Amalia, de 7 anos.

A separação aconteceu após surgirem rumores de que ele teria tido um caso extraconjugal. Inclusive, ela foi vista sem aliança de casamento na época. Eles tentaram manter a união. Ele se esforçou para recuperar a família, mas ela só queria preservar os filhos e sua intimidade. “Natalie está saindo de um ano muito difícil e doloroso, mas ela se saiu mais forte e está encontrando alegria em sua família, amigos e trabalho”, disse uma fonte da publicação, e completou: “Natalie esperava que seu casamento fosse para sempre, mas ela está em paz e focava em seu novo normal”.

Gisele Bündchen refletiu após a separação

A modelo Gisele Bündchen ficou emocionada ao dar uma nova entrevista para a TV norte-americana. Um trecho da conversa dela com a jornalista Robin Roberts já está circulando pela internet e mostrou a top model pedindo uma pausa ao ser questionada sobre o divórcio de Tom Brady.

No trecho, a jornalista perguntou como Gisele está hoje em dia, e ela se emocionou. A estrela escondeu o rosto nas mãos e pediu um tempo. Porém, a resposta dela não foi exibida no trailer. A entrevista completa será exibida apenas na quinta-feira, 7.

Em outro trecho, Gisele é questionada como é criar os filhos após a separação e ela abriu o jogo. “Eu acho que há dias mais fácies do que outros e só posso controlar o que faço. Tudo o que experimentei me fez perceber o que quero e o que não quero. No final das contas, se você não for sincero com quem você é, então não funciona”, desabafou.

No final, a modelo afirmou: “Onde meu coração está agora é onde estou. Estou vivendo minha verdade e não estou me desculpando por isso”.