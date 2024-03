Gisele Bündchen se emociona ao falar da separação de Tom Brady

Em nova entrevista, Gisele Bündchen pediu uma pausa ao tocar no assunto do divórcio de Tom Brady e a criação dos filhos após a separação

A modelo Gisele Bündchen ficou emocionada ao dar uma nova entrevista para a TV norte-americana. Um trecho da conversa dela com a jornalista Robin Roberts já está circulando pela internet e mostrou a top model pedindo uma pausa ao ser questionada sobre o divórcio de Tom Brady.

No trecho, a jornalista perguntou como Gisele está hoje em dia, e ela se emocionou. A estrela escondeu o rosto nas mãos e pediu um tempo. Porém, a resposta dela não foi exibida no trailer. A entrevista completa será exibida apenas na quinta-feira, 7.

Em outro trecho, Gisele é questionada como é criar os filhos após a separação e ela abriu o jogo. “Eu acho que há dias mais fácies do que outros e só posso controlar o que faço. Tudo o que experimentei me fez perceber o que quero e o que não quero. No final das contas, se você não for sincero com quem você é, então não funciona”, desabafou.

No final, a modelo afirmou: “Onde meu coração está agora é onde estou. Estou vivendo minha verdade e não estou me desculpando por isso”.

Gisele Bündchen rompe o silêncio sobre a morte da mãe:

Apesar de estar radiante com sua vida amorosa, a modelo brasileira passou por um momento delicado recentemente. No final do mês passado, Gisele Bündchen perdeu sua mãe e falou pela primeira vez sobre o falecimento de Dona Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen. Ela morreu aos 75 anos de idade em decorrência de um câncer.

Internada em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela faleceu no dia 28 de janeiro deste ano. Um dia após o velório, a top model prestou uma homenagem para a mãe nas redes sociais. Em um post no Instagram, Gisele relembrou fotos com a mãe e falou sobre a dor do luto. A modelo ainda emocionou com uma declaração repleta de carinho para Dona Vânia.