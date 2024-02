Natália Toscano revela que sonhava com carro que ganhou de Zé Neto: 'Realizado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a esposa do cantor Zé Neto contou que, apesar de já ter um carro, sonhava com o modelo que ganhou do marido

Natália Toscano (32) se tornou assunto ao ganhar um carro de luxo do marido, o sertanejo Zé Neto (33), nesta quarta-feira, 31. Surpresa com o presente, a influenciadora revelou que, apesar de já ter um carro próprio, sonhava com o modelo que ganhou do músico.

"Confesso que fui verdadeiramente surpreendida pelo meu amor", conta, em entrevista à CARAS Brasil. "Eu já tinha um carro meu, mas, desde quando comprei já sonhava com esse modelo que o Zé [Neto] me deu, então foi mais um sonho realizado ."

A influenciadora ganhou uma Land Rover Discovery 2024, um carro de luxo avaliado em R$ 750 mil. Os dois compartilharam o momento nas redes sociais, e se tornaram assunto entre os fãs da dupla Zé Neto e Cristiano, e internautas.

Leia também: Natália Toscano atualiza recuperação de Zé Neto após acidente e celebra o 'renascimento' do marido

Toscano ainda elogiou o marido e afirmou que ficou bastante emocionada, não apenas com o presente, mas com o momento que ele preparou. "O Zé sempre foi muito carinhoso e atencioso e dessa vez não foi diferente. Com direito a flores, música e declaração, ele pensou em tudo."

"Foi uma surpresa muito gostosa e uma conquista nossa, pois todos nossos sonhos são compartilhados. Agradeço demais ao Zé por sempre cuidar tão bem da nossa família e ser o nosso alicerce", completou. Os dois são casados desde 2019, e, juntos, têm dois filhos: José Filho (6) e Angelina (3).

Em dezembro do ano passado, a influenciadora celebrou a recuperação do sertanejo após um acidente de carro. Em 5 de dezembro, Zé Neto estava na BR-153, em Fronteira (MG), quando seu carro capotou após uma colisão. Na ocasião, o artista sofreu uma fratura na costela e outros ferimentos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE NATÁLIA TOSCANO, A ESPOSA DE ZÉ NETO, NO INSTAGRAM: