Natália Deodato quase é assaltada: "arma no carro da frente"

Ex-BBB Natália Deodato contou que se livrou por pouco de roubo a mão armada

A ex-BBB Natália Deodato relatou que quase foi vítima de assalto. Isso porque os assaltantes tentaram roubar o carro da frente do dela.

Nos stories, ela contou como tudo aconteceu: "Quase fomos assaltados. O cara colocou a arma no carro da frente, desistiu de pegar o da frente e a gente com medo".

Ela contou como eles conseguiram fugir. "Joana na hora deu um grito e conseguimos tirar o carro. Obrigada, Deus, por sempre nos guardar", desabafou ela.

Natália não foi a única famosa a passar por apuros nas últimas horas. Isso porque a atriz Mel Maia foi assaltada e teve o carro que havia dado para o pai e documentos roubados pelos criminosos. Ela contou a experiência ruim nas redes sociais.

"Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Pelo amor de Deus! Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani. Por favor, por favor! Amanhã a gente vai ver o que faz, se compra celular novo para entrar em contato com todo mundo. Tem uma p* de trabalho para fazer, um monte de coisa para resolver", disse.

Confira story de Natália Deodato: