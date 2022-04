Natália Deodato celebra encontro com Winnie Harlow: "Ela é inspiração para as pessoas''

Ex-BBB Natália Deodato celebra encontro com a modelo Winnie Harlow na Sapucaí através de um texto sobre força e inspiração

A ex-BBB Natália Deodato (22) usou as redes sociais para fazer uma nova declaração celebrando seu encontro com a modelo Winnie Harlow (27), durante o Desfile na Sapucaí, no último final de semana, 23.

A modelo norte-americana, assim como a brasileira, tem vitiligo e é uma grande inspiração para as pessoas com a doença: "Demorei mas não podia deixar de postar essa foto de milhões. Já tive dias no escuro, sem saber o que fazer da vida porque o vitiligo tinha aparecido. Era apenas uma criança quando tudo começou e fiquei em desespero…", destacou a mineira.

"Não sabia o que fazer ou como falar diante de tanto preconceito e bullying, queria apenas me esconder. Eu simplesmente queria acordar e ver que tudo passou, até o dia que me mostraram a “vitilinda” Winnie Harlow, que me deu muita força através da internet, naquela época super difícil, para passar por cima de tudo e me amar do jeitinho que eu sou. Lembro de dizer que queria ser como ela. Ela é inspiração para as pessoas e eu também quero ser!", declarou a modelo.

"Hoje, é com muita gratidão que quero agradecer... a toda equipe envolvida que permitiu esse encontro acontecer. Foi um dia de muitas emoções! Meu Primeiro desfile como destaque da @beijaflor e como um presente poder abraçar essa mulher incrível. Eu queria dizer muitas coisas a ela, mas infelizmente o inglês da gata ainda tá caminhando e para não passar vergonha, eu preferi ficar quieta. Já sonhei muito com esse momento e consegui realizá-lo. Estou feliz demais! Obrigada meu Deus!", celebrou ela ao finalizar o texto.

