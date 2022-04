Ter se sentido fraca e ter se aproximado de Eliezer foram os maiores arrependimentos de Natália Deodato no 'BBB 22'

Em conversa com a CARAS Digital, Natália Deodato fez um balanço de seus principais momentos no 'BBB 22' e contou os seus vários planos para o futuro

Matheus Thomeu Toaldo Publicado em 20/04/2022, às 20h39

"Força". Essa foi a palavra usada por Tadeu Schmidt (47) para definir a passagem de Natália Deodato(22) no BBB 22! A sister chorou, brigou, errou, se machucou, mas sempre se reergueu dentro do programa!

Alvo de muitas críticas fora do reality por viver intensamente sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, Natália, em entrevista exclusiva a CARAS Digital, falou sobre todos os seus momentos de destaque no BBB 22 e abriu o jogo sobre os seus planos para o futuro.

Natália lamenta ter se sentido fraca

Após enfrentar Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23) no paredão, Natália Deodato acabou deixando o programa com 83,43% dos votos. Agora, olhando para trás e fazendo um balanço sobre o que passou dentro do reality, a designer de unhas lamenta não ter acreditado que poderia "bater de frente" com os outros confinados.

"Um dos meus maiores arrependimentos, hoje, é ter me achado fraca! A sensação de impotência gerou inúmeras fragilidades e gatilhos! Teria insistido mais com as meninas. Minhas comadres para votarmos juntas", revelou a ex-sister.

Relacionamento com Eliezer foi um dos arrependimentos da mineira

Ao formar um dos casais da casa com Eliezer (31), Natália passou a viver os seus momentos de mais notoriedade no BBB 22. Beijo triplo com Maria (21), pegação com herpes, noites quentes e discussões variadas foram as grandes tônicas do relacionamento entre os dois.

Fora do reality e arrependida pelo caso, a mineira disse que esse relacionamento não foi benéfico para que ela competisse no jogo: "Não teria ficado tão próxima do Eli, teria dosado melhor essa aproximação! Senti que foi algo pontual e que me fragilizou também no jogo!"

Ansiedade de Natália para desfilar na Beija-Flor

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, a ex-sister foi surpreendida com um convite especial para desfilar com a escola de samba Beija-Flor, neste carnaval. "Ainda acho que estou sonhando, é uma honra e privilégio! Ansiosaaaaaa", disse a mineira sobre a oportunidade.

Após conhecer o barracão de ensaio e a fantasia que irá vestir no desfile, projetou sua apresentação e falou sobre como está cuidando da sua saúde para arrasar na coreografia: "Me vejo já vestida e pronta para o grande momento! Voltei com dieta adaptada, treino e massoterapia para deixar o shape preparado! Sem falar dos treinos de samba, vai ser perfeito!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)

"Intensidade" de Natália: entre momentos bons e ruins

Natália revelou muito ímpeto durante o jogo. Em alguns momentos, seus nervos exaltados iniciavam longas discussões na casa, como aquela com Linn da Quebrada (31) durante Festa do Líder, mas em outros, faziam a ex-sister aguentar 24 horas em prova de resistência.

Ciente de seu vigor ao enfrentar situações adversas, Natália fez um balanço dos momentos em que ele apareceu para a ajudá-la ou para derrubá-la: "Impossível pontuar os momentos que foram para me ajudar pois foram muitos, mas me derrubou quando ficava com raiva, por eu ser intensa acabou que saia de uma forma bem explosiva ! Infelizmente!"

Natália revela torcida para o vencedor do BBB 22

Deixando o BBB 22, a mineira revelou torcida para Jessilane Alves e para Douglas Silva vencerem o reality. Porém, com a eliminação da professora de biologia, Natália, agora, dá total apoio ao brother: "Com os resultados infelizmente Jessi foi eliminada mas minha torcida está totalmente focada no DG!"

Além de desejar, a ex-sister também acredita que o ator passui condições para chegar a Grande Final, mas ressalta que ele não é o favorito do público: "Acredito muito no potencial do DG e peço a todos que colaborem para a permanência dele no game, mas, por probabilidades, acredito que PA será o campeão. Também ficarei feliz se for ele!"

A mineira já cria muitos planos para o futuro

Ao longo das edições do 'BBB', muitos ex-participantes passam a ganhar espaço dentro da mídia e isso é uma das grandes ambições de Natália.

"Espero estar (na mídia)! Quero me capacitar para tv e streaming, aprender um novo idioma, voltar com minhas aulas de dança e performance para estar preparada ao que o futuro me reserva! Quero agarrar de peito aberto novas oportunidades e experiências", contou a designer de unhas.