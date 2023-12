Nanda Costa impressiona ao exibir detalhes de seu novo apartamento na praia

De endereço novo, Nanda Costa comemora fim de reforma e exibe detalhes da nova residência de sua família com Lan Lanh em Salvador

A atriz Nanda Costa está de casa nova! Nesta quarta-feira, 20, a esposa da musicista Lan Lanh usou suas redes sociais para dividir detalhes do novo apartamento da família em Salvador, na Bahia. A residência luxuosa, que acaba de passar por uma obra, será o novo lar do casal e de suas filhas gêmeas, Tiê e Kim, que têm dois aninhos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a artista contou que as reformas terminaram recentemente e que agora a família finalmente pode curtir o imóvel na capital baiana: “Hoje completa um ano que a gente conquistou nosso sonho de ter uma casinha em Salvador”, ela iniciou em um vídeo emocionada com o fim das obras após um longo período de espera.

“O apartamento era perfeito para gente, só precisava trocar o piso que a gente não gostava muito as esquadrias também, que estava precisando”, Nanda revelou que a obra acabou tomando proporções maiores do que a família esperava: “Quando a gente viu a gente já tava fazendo uma obra gigante na casa e sem parceria”, disse.

“O importante é que acabou”, a atriz celebrou o fim das reformas e dividiu diversos registros do apartamento, que conta com sacada ampla, sala gigantesca e uma vista privilegiada para o mar. Na legenda, Nanda contou que o plano é que a família divida seu tempo entre a residência fixa no Rio de Janeiro e o novo imóvel em Salvador.

“Está inaugurada a temporada baiana. Agora viveremos lá e cá! Mandem jobs pra gente aqui também! Conexão RJ x SSA”, ela brincou na publicação, que recebeu muitos elogios nos comentários: “Muito bom ver a felicidade de vocês”, disse um amigo do casal. “Que benção! Vocês merecem”, exaltou outro. “Lindo apartamento”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Vale lembrar que as herdeiras de Nanda e Lan chegaram ao mundo em outubro de 2021. As artistas anunciaram a chegada de suas filhas por meio de uma reportagem no 'Fantástico'. O casal revelou que recorreu ao processo de fertilização in vitro. A atriz também contou que teve algumas dificuldades no procedimento e que só conseguiu engravidar na terceira tentativa.

Além disso, ela revelou que escolheu um doador brasileiro, mas que preferiu não saber muitos detalhes: “Não vai mudar nada, são nossas filhas”, a atriz detalhou sua decisão sobre a gestação das meninas, que já estão super grandinhas e encantam a todos com suas raras aparições em público e alguns registros nas redes sociais das mamães.

Filhas de Nanda Costa e Lan Lanh surgem enormes em passeio:

Em setembro deste ano, Nanda Costa e Lan Lanh levaram as filhas para um passeio na praia. Na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, elas foram fotografadas com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, no carrinho. Sentadas e segurando garrafinhas para se refrescarem durante a passagem ao ar livre, as meninas roubaram a cena com seu tamanho e fofura.