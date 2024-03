Namorada de Murilo Huff é milionária. Saiba de onde vem a fortuna dela

Namorada do cantor Murilo Huff, Gabriela Versiani é milionária, diz colunista. Saiba mais sobre quem ela é

O cantor Murilo Huff namora com a influenciadora digital Gabriela Versiani. Agora, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, contou que ela é milionária. A jovem construiu sua fortuna com uma marca de roupa de praia.

Gabriela é empresária e é sócia de uma marca de beachwear que fatura muito dinheiro todos os anos. A previsão de faturamento em 2024 é de R$ 12 milhões. “É uma trajetória que me orgulha muito. Começamos do zero, com pouco investimento, e ver a marca bombando, todo mundo usando - como Virginia, Ana Castela e Ludmilla - é algo que preenche meu coração. Dá muito orgulho”, disse ela ao colunista.

E ela pretende turbinar a sua conta bancária com o seu lado da fama. A musa tem o sonho de ir para o BBB e quer entrar o mundo da TV. “Tenho muita vontade. Comecei nesse meio porque queria ser atriz. Fiz publicidade, teatro, aí veio a pandemia e a era digital. Minha vida ficou tomada pelo meu lado influenciadora e eu não consegui voltar mais ao teatro. Mas é um grande sonho. Espero que cheguem mais oportunidades”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Versiani (@gabrielaversiani)

Murilo Huff mostrou fotos com o filho

Filho da cantora Marília Mendonça e do cantor Murilo Huff, o pequeno Léo, de 4 anos, esbanjou fofura ao ser fotografado em uma aula de natação com o pai coruja. O menino surgiu com touca de piscina e mostrou seu sorrisão aberto ao se divertir com o pai dentro da água.

Na legenda, Murilo apenas escreveu: “Dia de natação”. Então, os fãs elogiaram o menino, que faz raras aparições na internet. “Ele está tão a cara da Marília”, disse um seguidor. “Coisa mais linda”, afirmou outro. “Até a covinha que a Marília tinha”, declarou mais um. “Os dentinhos de menino bom”, brincou mais um.

Vale lembrar que a guarda de Léo é dividida entre o pai e a avó materna, Dona Ruth, que é com quem ele mora desde que a mãe faleceu em um trágico acidente de avião.