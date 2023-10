Nakagima pede desculpas após polêmica com Yasmin Brunet: “Ela está certíssima”

Flavio Nakagima, amigo de Gabriel Medina, rompe o silêncio e esclarece comentário ácido sobre a vida amorosa de Yasmin Brunet

Flavio Nakagima decidiu se pronunciar a respeito de seus comentários sobre a vida amorosa de Yasmin Brunet, ex-esposa de um de seus melhores amigos, Gabriel Medina. Após ter criticado a lista de relacionamentos da modelo, o surfista usou suas redes sociais para pedir desculpas e elogiar a postura da loira.

Através de seu stories do Instagram, Nakagima iniciou sua declaração rebatendo o desabafo da modelo, que havia declarado a atitude do surfista como machista: "Galera, a respeito do que estão comentando, referente a Yasmin, na verdade, eu não estou desrespeitando, não estou sendo machista, não estou ofendendo ninguém”, iniciou.

“Eu só quis fazer um comentário porque na época que ela começou a namorar, eu fui julgado por ser uma má companhia, mal amigo, por estar sempre acompanhado por mulher, sempre estar ficando com as pessoas”, o surfista resgatou uma antiga polêmica com a modelo, que o considerava má companhia enquanto era casada com Medina.

Apesar dos ressentimentos, o atleta elogiou a modelo: “Hoje ela faz isso, ela está certíssima, ela tem o direito de fazer o que quiser e se eu fosse ela, iria fazer igual e até pior, então ela está certa, eu só fiz um comentário que na época que ela começou a namorar, eu era essa pessoa que ela é hoje e ela está certíssima”, disparou.

“Eu não quero ofender ninguém. Perdão às pessoas que ficaram ofendidas, perdão para as pessoas que gostam dela, estou vendo vários comentários e eu não estou querendo ofender. E é isso, cada um tem a sua vida, cada um sabe o que faz, vida que segue e é isso, estamos junto”, o atleta pediu desculpas após o comentário sobre a loira, que está solteira desde o fim de seu casamento no começo do ano passado.

Por fim, Nakagima também elogiou o suposto affair de Yasmin, MC Daniel: “Jamais quero desrespeitar o MC Daniel, você é louco, eu sou fã desse cara, acompanho ele, vejo a trajetória, acabei de conhecer ele aqui na internet, troquei até um papo com o mano”, concluiu o surfista, que ganhou notoriedade no reality show 'De Férias com o ex'.

O que Nakagima disse sobre Yasmin Brunet?

Para quem não acompanhou, Flavio Nakagima se envolveuem uma polêmica depois de fazer um comentário indelicado sobre a vida amorosa de Yasmin Brunet. Depois que a loira foi ao aniversário da avó de seu suposto affair, MC Daniel, o atleta deixou um comentário afiado sobre a vida amorosa da loira nas redes sociais.

"Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disse Nakagima. Pouco tempo depois, a modelo respondeu a declaração do surfista com uma nota: “Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”; veja o desabafo de Yasmin Brunet.