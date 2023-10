Yasmin Brunet desabafa após receber críticas de amigo do ex, Gabriel Medina: 'Peço respeito'

Yasmin Brunet não ficou em silêncio e respondeu comentário indelicado de Flávio Nakagima, amigo de seu ex-marido Gabriel Medina

Nesta quinta-feira, 26, a influencidora digital Yasmin Brunet não ficou em silêncio diante das críticas de Flávio Nakagima, amigo de seu ex-marido Gabriel Medina. A modelo rebateu os comentários sobre sua vida amorosa e se defendeu da polêmica que surgiu após comparecer ao aniversário da avó de seu suposto affair, MC Daniel.

Tudo começou quando Nakagima, que também é surfista, decidiu opinar sobre a postura da modelo em uma página de entretenimento no Instagram. O atleta deixou um comentário afiado sobre a vida amorosa da loira no perfil ‘Segue a Cami’: "Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disparou.

Nakagima excluiu o comentário rapidamente, mas Yasmin viu a mensagem a tempo e decidiu responder o surfista em um comunicado divulgado em seu perfil oficial no Instagram: “Frequentemente venho sendo alvo de Flávio Nakagima com opiniões machistas e ofensivas em razão de notícias veiculadas na mídia”, iniciou.

“A opinião dele pouco me importa, mas me entristece saber que, em pleno 2023, mulheres sejam julgadas por suas opções e escolhas. Sou uma mulher independente e livre para fazer o que quiser - ou me relacionar com quem quiser”, disse Yasmin, que colocou um ponto final em seu casamento com o surfista em janeiro do ano passado.

“Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”, a filha da modelo Luiza Brunet concluiu a nota direcionada ao comentário de Nakagima, que é um dos ‘parças’ do jogador de futebol Neymar Jr, além de ter sido um dos melhores amigos do ex-marido da loira.

Yasmin Brunet e MC Daniel posaram juntos:

Vale lembrar que a polêmica surgiu depois que Yasmin Brunet e o cantor MC Daniel reaqueceram os rumores de que podem estar vivendo um affair ao surgirem juntos novamente. Na noite de quarta-feira, 25, o cantor levou a loira para prestigiar a festa de aniversário de sua avó, na qual estava boa parte de sua família.

É importante evidenciar mais uma vez que, MC Daniel está solteiro desde o fim do namoro com a atriz Mel Maia há poucos meses. Por sua vez, Yasmin não assume um relacionamento desde que se separou de Medina em 2022, apesar das especulações em torno de sua vida amorosa. Inclusive, recentemente, o cantor Luan Santana negou os boatos de um affair com a loira.