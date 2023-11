Naiara Azevedo alega ter vídeo de agressões do ex-marido

Em denúncia consultada por Leo Dias, Naiara Azevedo alega ter registros de agressões físicas de seu ex-esposo, com quem ficou até 2021

A cantora Naiara Azevedo fez um B.O. denunciando o ex-marido, Rafael Cabral, de denúncia doméstica e de ter roubado os seus bens, além de ter pedido uma medida protetiva de urgência por se sentir ameaçada, segundo divulgado pelo jornalista Leo Dias.

Além disso, conforme informações do integrante do Fofocalizando, no documento, a artista sertaneja afirma ter vídeos provando as agressões físicas do ex-esposo, com quem ficou por dez anos até se separar em 2021.

No B.O, a ex-BBB teria detalhado os episódios de agressão e teria dito para as autoridades que tem vídeos para provar. Segundo a famosa, um dos momentos teria acontecido inclusive em julho deste ano.

Nesta quinta-feira, 30, notícias divulgadas por Leo Dias mostram que a famosa está com medo após descobrir que seus bens estão apenas no nome do ex-marido. Além disso, ela estaria com receio dele por conta de violência doméstica e teria pedido uma medida protetiva urgente.

Leia também:Antes de denúncias, Naiara Azevedo falou sobre divórcio: 'Melhores amigos'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naiara Azevedo (@naiaraazevedo)

Naiara Azevedo presta queixa

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa na madrugada desta quinta-feira, 30, após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Muito querida no meio sertanejo, Naiara Azevedoestou em todo o Brasil com o hit 50 Reais. Ela também ganhou fãs quando participou do BBB22. Apesar da curta participação, ela fez sucesso com seu jeito espontâneo.