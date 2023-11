Naiara Azevedo registra queixa após violência doméstica; caso é investigado

Naiara Azevedo registra queixa após violência doméstica; cantora deu entrada em delegacia nesta madrugada em Goiânia

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa na madrugada desta quinta-feira, 30, após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Muito querida no meio sertanejo, Naiara Azevedoestou em todo o Brasil com o hit 50 Reais. Ela também ganhou fãs quando participou do BBB22. Apesar da curta participação, ela fez sucesso com seu jeito espontâneo.

