Com medo, Naiara Azevedo pede medida protetiva urgente

Após descobrir que ex-marido tem controle de seus bens, Naiara Azevedo pede medida protetiva de urgência e faz denúncias, segundo Leo Dias

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa de violência doméstica na polícia e o B.O. consultado pelo jornalista Leo Dias revelou que a sertaneja está bastante assustada e amedrontada diante das descobertas que fez sobre seu ex-marido, Rafael Cabral.

Após saber que grande parte de seus bens estão no nome dele e não no dela, além de descobrir que há um seguro de vida no nome dela que o ex é beneficiário, a ex-BBB teria pedido uma medida protetiva urgente por achar que corre risco de vida.

“Denunciante solicita medida Protetiva de urgência para que Rafael e Fernando não se aproximem dela, que eles não façam nenhum tipo de contato e que ambos, bem como os demais familiares deles, sejam proibidos de frequentar as duas casas da declarante, situadas no Condomínio Alphaville e Condomínio Portal do Sol Green, ambos imóveis situados em Goiânia (GO)”, diz o documento consultado por Leo Dias.

Nesta quinta-feira, 30, o jornalista do Fofocalizando divulgou que a cantora fez uma denúncia de violência doméstica. Logo em seguida, veio à tona as notícias sobre ela ter perdido seus bens e achar que corre risco de vida por conta de um seguro de vida.

Naiara Azevedo presta queixa

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa na madrugada desta quinta-feira, 30, após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Muito querida no meio sertanejo, Naiara Azevedoestou em todo o Brasil com o hit 50 Reais. Ela também ganhou fãs quando participou do BBB22. Apesar da curta participação, ela fez sucesso com seu jeito espontâneo.