Naiara Azevedo diz que ex fez seguro para receber 'bolada' em caso de sua morte

Naiara Azevedo diz que ex fez seguro para receber uma fortuna caso ela morra; artista denunciou o ex-marido em depoimento nesta quinta-feira, 30

A cantora Naiara Azevedo revelou nesta quarta-feira, 29, que ficou preocupada com seu futuro ao descobrir que seu ex-marido fez um seguro de vida em seu nome. Ela temia por sua integridade e decidiu procurar a delegacia e contar toda a história.

Além de revelar que perdeu quase todos os bens, que estão registrados no nome do ex-marido, Rafael Alves Cabral, e seu irmão, Fernando Alves Cabral, a artista ainda disse que os dois teriam feito um seguro para receber uma bolada caso ela morresse.

As informações são do colunista Leo Dias, que afirmou que a artista solicitou uma medida protetiva de caráter emergencial contra os dois. Ela está assustada e não descarta a possibilidade de que eles estejam tramando contra sua vida.

A cantora registrou queixa na madrugada desta quinta-feira, 30, após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Naiara Azevedo participou do BBB e teve o hit '50 reais'

Muito querida no meio sertanejo, Naiara Azevedoestou em todo o Brasil com o hit 50 Reais. Ela também ganhou fãs quando participou do BBB22. Apesar da curta participação, ela fez sucesso com seu jeito espontâneo.







Conforme declarado à polícia, após o fim do relacionamento de uma década, Naiara e Rafael continuaram como sócios em equipamentos usados em seus shows. Desde o divórcio em 2021, a cantora tem tentado dividir seus bens, mas até o momento, nenhuma partilha foi realizada.