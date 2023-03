Na praia, Xamã recheia bermudinha e exibe 'volume' indiscreto no Rio

Xamã recheia bermudinha com seus músculos e tira o fôlego das fãs; veja as fotos

Sempre chamando a atenção, o cantor Xamã foi clicado nesta segunda-feira, 20, em um momento indiscreto ao pegar um bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. É que ele resolveu usar apenas uma bermudinha mínima.

Com o torso nu e as tatuagens à mostra, ele recheou a peça com suas coxas grossas. O bonitão praticou futevôlei, correu ao lado de seu cachorro e ainda protagonizou um momento ousado ao erguer a bermudinha e deixar um volume indiscreto perceptível.

Xamãé considerado uma das grandes apostas do rap brasileiro. Ele estourou no ano passado com o hit Malvadão, cuja coreografia viralizou nas redes sociais e se tornou um dos grandes hits do ano.

Recentemente, ele a internet pegar fogo ao publicar um vídeo pra lá de inusitado em seu Instagram. Nas imagens, o cantor tentava mostrar um bolo de dinheiro para ostentar em seus stories, mas um descuido aconteceu e Xamã gerou polêmica ao mostrar muito mais que isso: sua região íntima acabou ficando à mostra no canto inferior do vídeo.

A publicação foi rapidamente deletada pelo cantor, mas ficou no ar por tempo o suficiente para levar a web à loucura com o nude vazado e o nome “Xamã”, subiu aos trends topics, os assuntos mais comentados do Twitter, com diversos comentários sobre a cena atípica.

Veja: