Xamã se descuida e deixa parte íntima aparecer nas redes sociais

O cantor Xamã gerou polêmica nas redes sociais ao deixar a parte íntima escapar em post e corre para apagar

No último sábado, 14, Xamã (33) fez a internet pegar fogo ao publicar um vídeo pra lá de inusitado em seu Instagram. Nas imagens, o cantor tentava mostrar um bolo de dinheiro para ostentar em seus stories, mas um descuido aconteceu e Xamã gerou polêmica ao mostrar muito mais que isso: sua região íntima acabou ficando à mostra no canto inferior do vídeo.

A publicação foi rapidamente deletada pelo cantor, mas ficou no ar por tempo o suficiente para levar a web à loucura com o nude vazado e o nome “Xamã”, subiu aos trends topics, os assuntos mais comentados do Twitter, com diversos comentários sobre a cena atípica.

Não demorou para que surgissem críticas, e parte do público afirmou que o descuido não foi acidental, e sim, uma forma de se promover: “Lógico que não foi um descuido, ele queria mostrar algo a mais sim”, alfinetou um internauta, “Vendo só o print/foto eu achei que tinha sido descuido, mas vendo agora o trecho em vídeo, fica EVIDENTE e ele desceu a câmera propositalmente”, disse outro.

Mas alguns seguidores também saíram em defesa do cantor: “Isso acontece, gente! Na vida tenho medo de fazer igual o Xamã e postar nude sem querer", comentou uma fã, “Meu deus, eu sempre fui fã do Xamã, mas é que agora eu me apaixonei ainda mais”, elogiou uma admiradora do cantor

Música de Xamã homenageia signo de Marília Mendonça e viraliza

No topo do Spotify, a música “Leão” de Xamã em parceria com Marília Mendonça (1995 -2021), faz homenagem ao signo da cantora, que faleceu em dezembro de 2021. Segundo Xamã, a canção foi originalmente lançada em seu álbum “Zodíaco”, em 2020, juntamente com um clipe que conta com a parceria da sernateja, mas a canção caiu no gosto do público no início deste ano e viralizou nas redes sociais.

Na ocasião, o rapper declarou admiração: “Marília Mendonça se tornou uma grande amiga, humilde e talentosa, dona de uma voz que hipnotiza. Agradeço a toda produção dela que nos abraçou e nos ajudou a fazer essa música histórica", contou.