Na pandemia, Tatá Werneck foi criticada por se proteger contra Covid-19; relembre

Dois anos antes de ser diagnosticada com COVID-19, Tatá Werneck sofreu com críticas por se proteger demais contra vírus

A atriz Tatá Werneck (40) foi diagnosticada com COVID-19 e precisou ser afastada das gravações da novela Terra e Paixão, da TV Globo. A notícia chega dois anos depois da artista ser alvo de críticas por seu excesso de proteção durante a pandemia.

Em 2021, Tatá perdeu o amigo Paulo Gustavo e, pela primeira vez, decidiu sair de casa para um espaço com muitas pessoas. Na ocasião, ela apareceu no velório do comediante usando uma série de acessórios para evitar contato com o vírus.

Ao ser clicada por fotógrafos que estavam de plantão na cerimônia, as imagens de Tatá usando duas máscaras, face shield e de álcool nas mão acabaram rapidamente viralizando nas redes sociais.

Em meio aos comentários críticos, os quais apontavam que ela estaria exagerando demais, a atriz decidiu se pronunciar. “As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável” , disparou.

Na época, os fãs da humorista saíram em sua defesa. “Você é incrível. As pessoas que estão destilando ódio estão perdidas”, disse um internauta, igualmente revoltada com a repercussão das fotos.

“A falta de respeito das pessoas com o luto alheio é surreal. Tata está certíssima e estava se despedindo de um amigo. Seus sem noção”, escreveu outra.

A Tata Werneck é o tipo de influenciador que merece respeito.

Foi se despedir do Paulo Gustavo com duas mascaras, face shield e spray desinfetante na mão pic.twitter.com/Tcw8YeJ2CP — Pedro Machado (@pegoncalves) May 6, 2021

Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vcs. Tem pessoas mto lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa mto quem já tá magoado . — Tata werneck (@Tatawerneck) May 8, 2021

ENTROU EM CRISE

Depois de ser diagnosticada com COVID-19, Tatá Werneck precisou ser internada após passar por uma crise de ansiedade. Angustiada por ter testado positivo, ela precisou ficar em observação, em um hospital do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao Fofocalizando, a Anelys, de Terra e Paixão, contou o que aconteceu. "Eu tive uma crise de ansiedade que me levou a ter sintomas leves", disse.