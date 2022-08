Na luta contra o câncer, Susana Naspolini se emociona ao raspar a cabeça

A repórter Susana Naspolini está em tratamento contra um câncer e decidiu raspar a cabeça devido à queda dos fios

Susana Naspolini (49) raspou a cabeça! A repórter do RJTV, que está em tratamento após descobrir um câncer no osso da bacia, contou aos seguidores que decidiu ficar careca, pois estava perdendo muitos fios por causa da quimioterapia.

Na tarde desta quinta-feira, 18, ela compartilhou um vídeo no Instagram raspando o cabelo com a ajuda da filha, Julia Naspolini, e ficou bastante emocionada. "Vamos em frente. Careca! Ai que estranho, estanho mais necessário. Ninguém quer, mas não é o que importa. Obrigada pela torcida, vamos continuar rezando que a gente vai chegar lá. Um beijo", disse a jornalista no vídeo.

Já na legenda da publicação, Susana também falou sobre ter raspado o cabelo e agradeceu o apoio da filha. "Feito! Raspei!!! Agora, com vocês, vamos em frente…. Sempre lembrando do que realmente IMPORTA! Deus nos guie sempre! Obrigada por tudo amigos, casa mensagem, casa palavra, faz toda diferença! Te amo @julia.naspolini", escreveu.

Os internautas deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Que Deus continue lhe abençoando, lhe dando força e a cura", disse uma seguidora. "Força minha querida... Deus é contigo", comentou outra. "Deus te abençoe minha linda!!!! Já deu tudo certo!", falou uma fã.

Confira o vídeo de Susana Naspolini raspando a cabeça:

