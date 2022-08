Em tratamento contra o câncer, Susana Naspolini mostra queda de cabelo: "Vou ter que raspar"

A jornalista Susana Naspolini contou aos fãs que vai raspar o cabelo após perder muitos fios durante a quimioterapia

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 15h05

Susana Naspolini (49) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 17, para mostrar aos seguidores como seu cabelo está caindo. A repórter do RJTV está fazendo quimioterapia após descobrir um câncer no osso da bacia.

Para evitar a queda, a jornalista passou a usar uma touca gelada, mas mesmo assim perdeu muitos fios, já que já havia feito algumas sessões de quimioterapia antes de optar por ela. No vídeo, Naspolini penteou o cabelo e mostrou a escova cheia de fios, então, explicou que decidiu raspar a cabeça.

"[...] Hoje ou amanhã não escapa, vou ter que raspar o cabelo. Eu já tô com um monte de buraco, eu tô aqui disfarçando, mas tá cheio de buraco na cabeça... Não terá jeito, e dá muita aflição esse cabelo todo caindo... então eu decidi raspar, próximo vídeo que eu mostrar para você será eu carequinha", avisou ela, explicando que no começo estava aflita ao pensar na possibilidade de ter que ficar careca.

Na legenda, Susana ressaltou que a batalha não é fácil, mas que vai seguir em frente. "Tá caindo tudo!!! Fácil não é, mas não é o mais importante, lembrem sempre disso! Vamos em frente amigos... De mãos dadas, sempre!", escreveu.

Confira o vídeo de Susana Naspolini sobre a queda do cabelo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Naspolini (@susananaspolini)

Apoio da filha

Susana Naspolini contou com uma companhia muito especial durante sua sessão de quimioterapia. A repórter compartilhou uma foto em que aparece no hospital, deitada na maca, ao lado da filha, Julia Naspolini, e falou sobre o apoio da menina durante o tratamento. "Com esse colinho a quimioterapia hoje vai passar rapidinho! @julia.naspolini", afirmou ela, acrescentando um emoji de coração na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!