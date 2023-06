Murilo Benício radicaliza o visual e surge careca durante caminhada

Raspou tudo! Murilo Benício é flagrado totalmente careca durante caminhada no Rio de Janeiro

Discreto em sua vida pessoal, o ator Murilo Benício foi flagrado em um momento de descontração na manhã desta terça-feira, 13. Nos cliques, o artista cumpre sua rotina de exercícios e caminha na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas um detalhe chamou atenção: é que ele apareceu com a cabeça totalmente raspada.

Murilo radicalizou o visual para interpretar um personagem em uma série da Globo, ‘Justiça 2’. Em meio ao processo de gravação, o artista apareceu careca e cobriu detalhes da cabeça com uma viseira preta virada para trás. Entre os registros também é possível notar que o ator deixou a barba crescer para complementar o visual.

Murilo Benício surge careca durante caminhada no Rio de Janeiro - Foto: JC Pereira/AgNews

Murilo Benício durante caminhada no Rio de Janeiro - Foto: JC Pereira/AgNews

Murilo Benício surge careca durante caminhada - Foto: JC Pereira/AgNews

Segundo informações do serviço de streaming GloboPlay, Murilo interpretará ‘Jayme’ na segunda temporada da série, que foi indicada ao Emmy em 2016. O personagem será o dono de um supermercado, preso por abusar sexualmente da sobrinha, que será interpretada pela atriz Alice Wegmann. A série deve estrear no segundo semestre deste ano.

Vale lembrar que o último papel de Murilo nas telinhas da Globo foi o personagem ‘Tenório’, no remake da novela ‘Pantanal’. E além de celebrar o sucesso na vida profissional, o coração do ator também tem uma nova dona: no final do ano passado, ele confirmou o romance com a jornalista Cecília Malan.

Murilo Benício raspa o cabelo e surge careca pela primeira vez:

Em meados de março, Murilo Benício raspou o cabelo e mostrou mais detalhes da transformação radical pelas redes sociais: “Estou quase pedindo anestesia. Eu nunca raspei. Eu já fiz um filme que eu era monge, aí eu raspava [só o topo da cabeça]”, disse ele ao relatar a mudança drástica. Confira o vídeo!