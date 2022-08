Mulher de Thammy Miranda se manifesta após ser criticada por fala capacitista

Influenciadora digital Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, pede desculpas após ser criticada por usar expressão capacitista

A influenciadora digital Andressa Ferreira (34), esposa de Thammy Miranda (39), usou suas redes sociais para se pronunciar após ser alvo de críticas.

A modelo causou polêmica e foi duramente criticada por ter usado uma fala capacitista ao responder uma internauta sobre seu filho, Bento (2).

“Qual o grau de autismo do Bento? Por que você não fala sobre isso?”, perguntou um seguidor em caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. Ela, então, respondeu: “O que eu quero comentar é: Qual é o seu grau de especialidade e com base no que você está fazendo esse comentário?”.

Em seguida, Andressa explica que o médico que acompanha a evolução do herdeiro nunca falou nada sobre autismo e afirma que seu bebê "é uma criança perfeita". Após a repercussão negativa da fala sobre o filho ser perfeito, a nora de Gretchen apagou o post e voltou à web para pedir desculpas às mães que têm filhos autistas.

"Estava lendo os comentários e vi que pegou mal ter falado que meu filho é perfeito. Se eu ofendi alguma mãe de autista, quero pedir desculpa, perdão, e falar que essa não foi minha intenção. Nunca quis ofender mãe nenhuma", começou falando. "O comentário que eu fiz do meu filho ser perfeito é porque, para mim, aos olhos de qualquer mãe, qualquer filho é perfeito. Se o Bento fosse ou for autista, ele vai continuar sendo perfeito para mim", disse a atriz.

Andressa também mostrou os ataques que sofre na internet. "Toda história sempre tem dois lados. Já se imaginou recebendo mensagens desse tipo de alguém ofendendo, xingando seu filho? Imagina você receber milhares. Se coloque no lugar do outro, saiba interpretar. Eu, como sempre recebo ofensas, não quero de forma alguma retribuir dessa forma. E, para complementar: pessoas feridas ferem. Infelizmente, também sou humana. Tenho sentimentos", finalizou.

