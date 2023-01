Mulher de Daniel Alves faz novo desabafo após prisão do jogador: ''Tanta dor''

Modelo Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, publica mensagem na web após detenção do jogador sem direito à fiança na Espanha

Joana Sanz (30), esposa do jogador de futebol Daniel Alves (39), usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 23, para fazer uma nova declaração após a prisão do marido.

Na sexta-feira, 20, atleta foi preso preventivamente na Espanha, sem direito à fiança, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate em Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022.

"Coração, aguenta tanta dor, por favor", desabafou Joana Sanz, que está casada com Daniel desde 2017, em postagem nos stories de seu Instagram.

Anteriormente, Joana fez um apelo na web. "Peço, por favor, a todos os meios de comunicação que estão na frente da minha casa, que respeitem minha privacidade nesse momento. Minha mãe morreu há uma semana, ainda estou assimilando que ela não está mais aqui para que [vocês] me atormentem com a situação do meu marido", implorou.

"Eu perdi os únicos dois pilares da minha vida. Tenham um pouco de empatia em vez de buscar tanta notícia na dor alheia. Obrigada", finalizou. Antes disso, ela havia publicado uma foto de mãos dadas com o jogador e escreveu 'juntos'.

Confira o post de Joana Sanz, mulher de Daniel Alves:

Daniel Alves muda versão de depoimento

O jogador de futebol Daniel Alves mudou seu depoimento e agora afirma que teve sexo consensual com a mulher de 23 anos, que o acusa de estupro em uma boate em 30 de dezembro de 2022.

Quando a história veio à tona, o atleta deu um depoimento para uma TV espanhola negando conhecer a vítima. No entanto, segundo o jornal espanhol 'El Periódico' ele teve inconsistências em seu depoimento e assumiu ter tido relação com ela. Vale lembrar que ele é casado e estava na Espanha porque a mãe de sua esposa espanhola, a modelo Joana Sanz, havia morrido.

Daniel Alves está preso sem direito a fiança e em sua primeira noite atrás das grades, fez exames médicos para entender se sua amostra biológica bate com a encontrada no exame da jovem. Desde que denunciou, a mulher já fez exame, que constatou marcas compatíveis com a suposta luta que teve com o atleta, e prestou depoimento. As câmeras do local já foram checadas e confirmaram que os dois entraram juntos no banheiro, assim como funcionários do local. Amostras do banheiro da balada também foram coletadas e o vestido que a vítima usava na noite foi dado por ela à polícia.

