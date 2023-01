Esposa de Daniel Alves fala sobre prisão dele: "perdi os dois pilares"

Mulher do atleta Daniel Alves pediu empatia à imprensa que está na porta da casa dela

A esposa de Daniel Alves, Joana Sanz, fez um apelo em suas redes sociais. Isso porque após o atleta ser preso, a imprensa está na porta de sua casa.

O jogador de futebol foi acusado de estupro por uma mulher de 23 anos. Vale lembrar que o casal mora no México e estava na Espanha pela morte da mãe da modelo espanhola.

"Peço, por favor, a todos os meios de comunicação que estão na frente da minha casa, que respeitem minha privacidade nesse momento. Minha mãe morreu há uma semana, ainda estou assimilando que ela não está mais aqui para que [vocês] me atormentem com a situação do meu marido", implorou em texto nos stories.

"Eu perdi os únicos dois pilares da minha vida. Tenham um pouco de empatia em vez de buscar tanta notícia na dor alheia. Obrigada", concluiu. Antes disso, ela havia publicado uma foto de mãos dada com o jogador e escreveu 'juntos'.

Vale lembrar que o jogador mudou sua versão dos fatos. Primeiro ele havia dito que não conhecia a mulher que o acusou a uma TV espanhola. No entanto, após as provas de que teve contato com a mulher serem irrefutáveis, afirmou à juíza que manteve sexo consensual com ela.

Confira o story da esposa de Daniel Alves: