Moranguinho faz exigência à Record após ser eliminada de A Fazenda 14

A dançarina Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, deixou A Fazenda 14 na noite de quinta-feira, 08

A dançarina Ellen Cardoso (41), mais conhecida como Moranguinho, foi eliminada de A Fazenda nesta quinta-feira, 08, mas terá que ir imediatamente para outro confinamento. Todos os ex-peões da temporada têm se preparado para a última festa que acontecerá na quarta-feira, 14.

Porém, a ex-peoa surpreendeu ao confessar na Live dos Eliminados ao apresentador Lucas Selfie (28) de que teria feito um pedido a Record a respeito de suas acomodações: deixá-la longe de seus desafetos de jogo.

"Saiu de um confinamento e já vai ter que ir para outro. Já está sabendo disso? Está um clima tão gostoso. É andar separado, gente do time A com time B", comentou o apresentador. "Meu pai, glória a Deus, eu pedi um andar bem distante [no hotel]", respondeu Moranguinho.

Moranguinho fica chocada ao descobrir que seu marido foi contra o grupo A

Lucas Selfie foi o responsável por contar e mostrar para a ex-peoa todos os acontecimentos que envolvem seu marido, Naldo Benny (43), aqui fora do jogo. Morango viu os tweets e stories feitos pelo cantor desde o começo do jogo, onde ele declarou que era contra o grupo A e que os membros do grupo, principalmente Deolane Bezerra (34), eram falsos com a esposa.

A ex-peoa ficou chocada com toda a situação e ainda mais ao descobrir das trocas de farpas que seu marido e sua amiga tiveram nesta quinta-feira, 08, onde Deolane postou que gostaria que Moranguinho terminasse o casamento.

Por fim, Lucas Selfie terminou o programa contando a situação atual entre Naldo e Deolane: "Eu vou te resumir o que está rolando hoje: um quebra-pau danado, Naldo ficou esses 3 meses contra o grupo A, não vai com a cara da Deolane. Ela saiu e os dois estão trocando [farpas], já teve briga hoje, o grupo A todo aqui fora não puxou mutirão para você, muito pelo posicionamento dele”, contou Selfie.