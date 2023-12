Morando de favor, Alexandre Correa reclama ao ficar sem luz: "Bizarro"

Alexandre Correa reclama ao ficar sem luz no apartamento no qual está morando; ex-marido de Ana Hickmann publicou desabafo

O empresário Alexandre Correa desabafou nas redes sociais nesta terça-feira, 12. É que durante a madrugada, ele reclamou que está morando de favor em um apartamento que está sem luz.

Segundo ele, foi solicitado o religamento da energia no imóvel, mas a empresa responsável ainda não atendeu o pedido. Usando velas para iluminar o ambiente, ele fez um pedido aos fãs.

“Fala galera tudo bem? Passando aqui para deixar um recado, esperei cair a luz do dia. Hoje é o sexto dia que eu estou aguardando a Enel religar a energia de um pequeno imóvel que um casal de amigos gentilmente me cedeu para morar aqui na Zona Oeste de São Paulo”, começou.

O ex-marido de Ana Hickmann seguiu reclamando. “Ontem deu os cinco dias de tolerância. Não vieram, não deram satisfação! Mandaram ligar hoje na ouvidoria, pelo menos umas três horas eu fiquei ao telefone e não respondem, não dão uma solução!”, declarou.

Revoltado, o empresário criticou a empresa responsável pelo fornecimento de energia. "É um negócio bizarro, é a pior porcaria que eu já vi em 52 anos de prestadora de serviço”, disse.

Alexandre Correa deixou a casa da família em Itu, no interior de São Paulo, após ser acusado de agressão por Ana Hickmann no início do mês de novembro. Depois da discussão do casal e de ela ligar para a polícia, ele saiu de casa e não viu mais o filho. Os dois se falaram por telefone, mas o encontro pessoalmente só aconteceu agora.

Veja:

🚨FAMOSOS: Fora de casa após agredir a ex-esposa Ana Hickmann, Alexandre Correa diz estar sem energia num apartamento emprestado: “Desumano”. pic.twitter.com/Xj8qaUfINT — CHOQUEI (@choquei) December 12, 2023

Ana Hickmann fala sobre a vida após a separação

A apresentadora Ana Hickmann apareceu nas redes sociais neste domingo, 10, para refletir sobre a nova fase em sua vida após o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa e de denunciar o ex-marido. Ela abriu uma caixinha de perguntas dos fãs e abriu seu coração.

Na primeira pergunta, um fã perguntou sobre como está o coração dela neste momento e a comunicadora contou que está triste, mas se mantém forte pelo filho, Alexandre. "O coração está muito triste. Eu diria até totalmente partido. É muito difícil a gente enfrentar tantos problemas, tantos desafios, tantas avalanche de sentimentos, de coisas difíceis e manter a cabeça de pé, se manter erguida… Mas, se eu não fizer isso, quem vai fazer pelo meu filho? Quem vai estar lá por ele? Eu, nesse momento, apesar de toda a tristeza, de toda a dor, eu não tenho direito de parar para chorar. Eu tenho outras coisas que preciso fazer, principalmente ficar bem”, disse ela.