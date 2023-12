Monique Evans explica como é a sua relação com a filha, Bárbara Evans

Em conversa com seus seguidores, Monique Evans explica como é a relação com sua filha, Bárbara Evans, após demorar alguns dias para conhecer os netos

A apresentadora Monique Evans está passando alguns dias na casa de sua filha, a modelo Bárbara Evans, para passar um tempo com seus netos recém-nascidos, os gêmeos Álvaro e Antônio, além de sua neta, Ayla, de 1 ano. E em um momento de pausa da rotina com os pequenos, a famosa decidiu ter uma conversa com seus seguidores nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a ex-Fazenda abriu uma caixinha de perguntas para seus seguidores e recebeu alguns questionamentos sobre como está a sua relação com sua herdeira. Isso porque, após a demora da Monique em conhecer os netos, alguns internautas ficaram curiosos para saber se as duas se dão bem.

"Você e a Bárbara se dão bem? Às vezes parece que ela é um pouco impaciente com você", disse um de seus fãs. Na resposta, Monique foi sincerona e mandou a real sobre como as duas se relacionam. "Sempre fomos muito amigas!! Sempre foi minha companheira. Nos amamos demaisssss!! Mas é o jeitinho dela", disse a loira.

Vale lembrar que no último dia 4, Bárbara Evans explicou o motivo pelo qual preferiu esperar para que sua mãe visitasse seus filhos. "Ela vem dia 11. Eu pedi para ela esperar um pouco para vim. Prefiro que ela venha quando estivermos 'adaptados'. Assim ela vem, e já está tudo em ordem só para aproveitar os netos e a neta", disse a influenciadora.

Monique Evans posa em cliques encantadores com os netos gêmeos

A apresentadora Monique Evans conheceu os netos recentemente e nesta terça-feira, 12, compartilhou novos cliques ao lado dos gêmeos, Álvaro e Antonio. Ao postar os registros, a mãe de Bárbara Evans chegou a brincar com a semelhança dos dois novos netinhos.

"Na hora das fotos eu sabia quem era quem, mas agora complicou!!! Mas com meus príncipes Álvaro e Antonio. Apaixonada!!!!", escreveu a famosa da legenda da publicação, onde ela apareceu com os dois bebês no colo.